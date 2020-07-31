أهرب مباحث.. فيديو هروب مواطنين أقاموا صلاة العيد في الشارع

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو يوضح هروب عدد من المصلين أثناء سماعهم صوت سيارة شرطة، وذلك لمخالفتهم التعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وإقامة صلاة العيد في الشارع.

وتبين من الفيديو قيام العشرات من المواطنين بافتراش الشارع، وإقامة صلاة عيد الأضحى صباح اليوم الجمعة، وذلك دون مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد.شهدت عدد من مراكز محافظة قنا، اليوم الجمعة، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في الشوارع والمناطق الزراعية، دون وجود مسافات تباعدية فيما بينهم، رغم تحذيرات وتشديدات وزارة الأوقاف بمنع صلاة العيد لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وفي نفس السياق قال مصدر بمديرية الأوقاف بقنا لـ”القاهرة 24″، إن إقامة بعض أهالي قنا صلاة العيد بعيدًا عن المساجد والزوايا التابعة للمديرية، يخرج المديرية من إطار المسؤولية ويضعها على عاتق الوحدات المحلية والشرطة، مؤكدًا أن المديرية لم ترصد أي خروقات خلال فترة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والزوايا التابعة للمديرية.