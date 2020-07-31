منظمة التجارة العالمية تخفق في تعيين مدير مؤقت

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جنيف: أعلنت منظمة التجارة العالمية الجمعة أن أعضاءها فشلوا في الاتفاق على تعيين أحد نواب مديرها العام الأربعة كرئيس مؤقت لها، ما يسلّط الضوء على الجمود الذي تشهده الهيئة الأممية.

وقال كيث روكويل، المتحدث باسم المنظمة: "لم نتمكن من التوافق". ومن المقرر أن يغادر المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو منصبه أواخر أغسطس، قبل انتهاء ولايته رسميًا بعام.

