الفقيه بن صالح.. انقطاع الماء يتسبب في أزمة للأسر صبيحة عيد الأضحى!

استفاقت ساكنة مدينة سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، صباح اليوم الجمعة، على إنقطاع مفاجئ وبشكل كلي للمياه الصالحة للشرب، تزامنا مع عيد الأضحى.

وقال مهدي سابق، فاعل جمعوي بالمدينة ل “اليوم24″، إن انقطاع الماء الصالح للشرب عن الصنابير المنزلية في بعض الأحياء، تزمنا مع موجة الحرارة وصبيحة يوم عيد الأضحى، يعتبر تصرفًا لامسؤولا، حيث ضاعف معاناة الساكنة وأقلق راحتهم، خاصة أن الأمر أصبح يتكرر منذ أسبوع مع ضعف صبيب المياه.

وحمل المتحدث ذاته، المسؤولية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي لم يتدخل إلى حدود الساعة لتوضيح أسباب هذا الانقطاع والذي لم يتم الإخبار به لأخذ الإحتياطات.

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وكان المكتب الوطني للماء والكهرباء بسوق السبت، أعلن، في بلاغ سابق، إن الإضطرابات الأخيرة في تزويد المدينة بالماء الشروب لا علاقة لها بالقدرة الإنتاجية للموارد المائية التابعة له، وأشار إلى أن الإضطرابات التي عرفها تزويد المدينة بالماء الشروب جراء إصلاح عطب تقني بتاريخ 4 يوليوز الجاري، قد تم التغلب عليها بعد تدخل فرق الصيانة الخاصة للمكتب.

وأضاف أنه تم استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لمنشآت إنتاج الماء الشروب بعد إصلاح العطب السالف الذكر، مشيرا إلى أن مهمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى مدينة الفقيه بن صالح، تنحصر في تأمين إنتاج الماء الشروب بصفة منتظمة وبكمية كافية، أما بالنسبة لتوزيع الماء الشروب بالمدينة، يضيف المسؤول الجهوي، فإنه لا يدخل في اختصاصات المكتب.