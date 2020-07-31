منظمة الصحة العالمية تقدم إرشادات للحماية من كورونا خلال عيد الأضحى..تعرف عليها

أصدرت منظمة الصحة العالمية نصائح للحماية من كوفيد-19، خلال عيد الأضحى، الذي يحل هذه السنة، في ظروف استثنائية فرضها فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لذبح الأضاحي، أوصت منظمة الصحة العالمية إلى عدم ذبح الحيوانات التي تبدو عليها علامات المرض، والنظر في تهيئة مساحة تخصص لوضع الحيوانات المشتبه في إصابتها بالمرض في الحجر الصحي وعزلها. وأوصت أيضا، الحيلولة دون ذبح الحيوانات في المنزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية على التباعد بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأفراد في جميع الأوقات، وارتداء كمامة مصنوعة من القماش إذا تعذر ذلك، بالإضافة إلى العمل على تنظيف اليدين بعد نزعها، واستخدام التحيات التي لا تنطوي على المخالطة الجسدية، مثل التلويح أو وضع اليد على القلب وغيرها.

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ودعت المنظمة إلى من هم في السن 60 وما فوق والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والسرطان وغيرها، إلى عدم حضور التجمعات لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بحالات خطيرة من كوفيد-19 وللوفاة بسببه.

ودعت أيضا إلى ضمان توافر مناديل ورقية وصناديق نفايات مغلقة الغطاء ومصحوبة بأكياس تستعمل مرة واحدة، وضمان التخلص من النفايات بشكل مأمون، بالاضافة إلى تنظيف الأماكن التي يتجمع فيها الناس قبل كل حدث وبعده بشكل متكرر، باستعمال المنظفات والمطهرات، وكذا الحرص على ضمان نظافة المباني والمرافق، فضلا عن النظافة العامة.

علاوة على ذلك، طالبت منظمة الصحة العالمية المواظبة في تنظيف الأشياء التي تتعرض للمس بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة، وحثت المنظمة نفسها على تجنب تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص أثناء توزيع اللحوم، والنظر في الاستعانة بكيانات ووكالات ومؤسسات مركزية يكون عليها الالتزام بالتباعد الجسدي خلال عمليات الجمع والتعبئة والتخزين والتوزيع.

