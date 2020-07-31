“يوم العيد.. بني ملال تسجل عددا من الإصابات بكورونا بينهم “جزار”

أكدت التحاليل المخبرية اليوم الجمعة، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم بني ملال، ليتصدر الإقليم بذلك إجمالي الإصابات بالجهة، والتي بلغ عددها 56 إصابة مؤكدة.

وحسب مصادر طبية، فقد أظهرت التحاليل المخبرية تسجيل إصابة جزار بمدينة قصبة تادلة، حيث تم اكتشاف هذه الحالة في إطار التحاليل المخبرية التي أجريت للجزارين بقصبة تادلة. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة ببني ملال المركز، من بينهم شخصين يعملان في حمام شعبي بالمدينة من بين المخالطين لبؤرة ظهرت بإحدى المؤسسات البنكية ببني ملال، والتي تسببت في إنتشار الفيروس في حين إرتفعت حصيلة هذه البؤرة الى 19 إصابة.

هذا وقد ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج ببني ملال إلى 34 حالة، وكذلك إرتفع عدد حالات التي تتلقى العلاج بإقليم خنيفرة إلى 26 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 171 حالة.