اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية لتقييم جائحة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجتمع لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية للمرة الرابعة لتقييم وضع جائحة كورونا التي تستمر بالانتشار بشكل مقلق في العالم، وذلك بعد ستة أشهر على إعلانها وجود حالة طوارئ عالمية.

واللجنة مؤلفة من نحو عشرين عضوا ومستشارا، ويمكنها رفع توصيات جديدة أو تعديل أخرى، مع الإبقاء على حالة الطوارئ، في وقت أصاب فيه فيروس كورونا المستجد 17 مليونا توفي أكثر من 660 ألفا منهم حول العالم.

وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية في 30 كانون الثاني /يناير الماضي، "كان هناك أقل من مئة حالة خارج الصين ولا وفيات" خارج هذا البلد الذي ظهر فيه الفيروس، على ما قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدافعا عن أداء المنظمة.

وانتقدت المنظمة كثيرا على تأخرها في إعلان حالة الطوارئ، في حين رصد فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في نهاية كانون الأول/ ديسمبر في الصين. واتهمت الولايات المتحدة المنظمة بأنها "دمية" في يد بكين وباشرت رسميا في تموز/ يوليو انسحابها منها.

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وانتقدت المنظمة أيضا بسبب توصيات اعتبرت متأخرة أو متناقضة بشأن وضع الكمامة أو طرق انتقال عدوى الفيروس خصوصا.

وقالت المسؤولة التقنية عن خلية إدارة الجائحة، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحافي الإثنين الماضي، "لقد استجابت منظمتنا فورا وقد جندنا كل طاقتنا للتحرك والإبلاغ".

لكن الطبيب مايكل راين المسؤول عن حالات الطوارئ الذي كان واقفا إلى جانبها، أقر بأنه فوجئ بـ"بطء" التحرك في بعض الدول التي تتمتع بأنظمة صحية تعتبر متينة.

وأوضح "ربما اخطأنا في تقويم فعالية هذه الأنظمة".