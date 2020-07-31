الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 8,796 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6,351، وحالات الوفاة إلى 85 حالة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي توزعت في كل من محافظات: نابلس (11 حالة)، والخليل (46 حالة)، ومحافظة طولكرم (حالتان)، ومحافظة سلفيت (حالتان).

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 2500 فحص مخبري.

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ولفتت إلى أن 14 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وجاءت توزيع الإصابات على المحافظات على النحو التالي: محافظة القدس: 161 إصابة جديدة، بينهم 105 في مدينة القدس، و56 في ضواحيها؛ محافظة الخليل: 203 إصابات جديدة؛ محافظة رام الله والبيرة: 15 إصابة؛ محافظة قلقيلية: إصابتان؛ محافظة بيت لحم: ٥ إصابات؛ محافظة جنين: 3 إصابات؛ محافظة نابلس: 5 إصابات.

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