البيضاني : الحوثي يريد اليمن بلون واحد فقط

الجمعة 31 يوليه 2020

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أكد الصحفي اليمني، صالح البيضاني أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تريد اليمن بلون واحد فقط، وذلك في تعليقه على ترحيلهم للبهائيين بعد إطلاق سراحهم أمس .

وقال البيضاني في تغريدة له يتوبتر، رصدها (اليمن العربي) "بعد التهجير الممنهج لليهود اليمنيين، الحوثيون يرحلون اليوم عددا من البهائيين على متن طائرة أممية كجزء من صفقة لإطلاق سراحهم" .

وأضاف "قبل ذلك بسنوات تمت عملية مماثلة لترحيل السلفيين من دماج، مايعطي انطباعا عن شكل اليمن الذي يريده الحوثي بلون واحد فقط لا مكان فيه للمختلف سياسيا أو عقائديا" .