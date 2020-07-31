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شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاني : الحوثي يريد اليمن بلون واحد فقط والان مع التفاصيل
الجمعة 31 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
أكد الصحفي اليمني، صالح البيضاني أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تريد اليمن بلون واحد فقط، وذلك في تعليقه على ترحيلهم للبهائيين بعد إطلاق سراحهم أمس .
وقال البيضاني في تغريدة له يتوبتر، رصدها (اليمن العربي) "بعد التهجير الممنهج لليهود اليمنيين، الحوثيون يرحلون اليوم عددا من البهائيين على متن طائرة أممية كجزء من صفقة لإطلاق سراحهم" .
وأضاف "قبل ذلك بسنوات تمت عملية مماثلة لترحيل السلفيين من دماج، مايعطي انطباعا عن شكل اليمن الذي يريده الحوثي بلون واحد فقط لا مكان فيه للمختلف سياسيا أو عقائديا" .
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