شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الجمعة 31 يوليه 2020 صوره ارشيفيه استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية منازل المواطنين في حي بني عفيف جنوب مدينة التحيتا جنوب الحديدة، في أول ايام عيد الأضحى المبارك. وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين والأحياء السكنية بشكل همجي. Advertisements وأضافت المصادر، أن الاستهداف حرم المواطنين فرحة العيد وخلف حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال. هكذا يستقبل أهالي مدينة التحيتا عيد الأضحى المبارك تحت وطأة نيران المليشيات الحوثية وجرائمها الإنسانية المتواصلة بحق المدنيين.

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