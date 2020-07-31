مصرع عناصر حوثية خلال إحباط تسلل شرق الجاح بالحديدة 

الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية،الساعات الماضية، مصرعهم وجرح آخرون وسط فرار جماعي للناجين من ضربات أبطال القوات المشتركة أثناء إحباط عملية تسلل شرق الجاح بمحافظة الحديدة.

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وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية دفعت من مزارع الحسينية مجموعة قتالية تطلق عليها كتائب الموت لمهاجمة الوحدات المرابطة لتأمين حياة المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وانتهت بالفشل الذريع وخسائر فادحة.

وأوضح المصدر، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات وانتشار مقاتلي المليشيات التابعة لإيران قبل وصولها مناطق الخطر بعدة كيلومترات وسرعان ماتعملت معها مدفعية القوات المشتركة بنجاح.

وأكد المصدر، مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات المشاركين في محاولة تسلل وفرار جماعي للبقية صوب الحسينية.

وتلقت المليشيات الحوثية صفعات موجعة خلال الشهر الجاري في مختلف قطاعات جبهة الساحل الغربي حيث أهلكت القوات المشتركة مجموعات قتالية جديدة استقدمتها المليشيات من محافظات عده في سياق تصعيد ممنهج أنتهى بالفشل الذريع.