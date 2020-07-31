مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة 

الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

استهدفت مليشيات الحوثي، القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.

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وذكرت مصادر محلية، بأن المليشيات الحوثية أطلقت عدد من قذائف الهاوزر على القرى السكنية في كل من شرق وشمال مديرية الدريهمي تزامناً مع عمليات قنص واستهدف بالمعدلات الرشاشة.

واوضحت المصادر ان الاستهداف الحوثي كان بشكل عشوائي مما اعاق تنقل و تحركات الاهالي و نشر حالة من الفزع والرعب في نفوس المدنيين لاسيما النساء الاطفال.

ويأتي استهداف المليشيات هذا مع استعداد المواطنين لاستقبال عيد الاضحى المبارك، لتضاف هذه الجريمة الى الالف الجرائم الحوثية التي ارتكبتها بحق المدنيين في محافظة الحديدة.