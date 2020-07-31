- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الجمعة 31 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
استهدفت مليشيات الحوثي، القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة.
وذكرت مصادر محلية، بأن المليشيات الحوثية أطلقت عدد من قذائف الهاوزر على القرى السكنية في كل من شرق وشمال مديرية الدريهمي تزامناً مع عمليات قنص واستهدف بالمعدلات الرشاشة.
واوضحت المصادر ان الاستهداف الحوثي كان بشكل عشوائي مما اعاق تنقل و تحركات الاهالي و نشر حالة من الفزع والرعب في نفوس المدنيين لاسيما النساء الاطفال.
ويأتي استهداف المليشيات هذا مع استعداد المواطنين لاستقبال عيد الاضحى المبارك، لتضاف هذه الجريمة الى الالف الجرائم الحوثية التي ارتكبتها بحق المدنيين في محافظة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.