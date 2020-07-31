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العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق في بغداد

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة في بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية أن “القوات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة ضمن قاطع الفوج الأول في لواء المشاة 24 بالفرقة السادسة في بغداد“.

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وأشار إلى أنه “جرى تفكيكه ورفعه من قبل الجهد الهندسي، من دون حادث يذكر”.

وقبل أيام، استهدفت ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

 

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