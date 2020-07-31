شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا مستعدة للجوء للمحاكم الدولية إذا أخفقت محادثات الطائرة مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة للذهاب إلى المحاكم الدولية إذا فشلت مفاوضاتها مع إيران بشأن إسقاط طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

وقال كوليبا إن الجولة الأولى من المحادثات بين أوكرانيا وإيران بشأن التعويضات عقدت أمس الخميس في كييف وكانت بناءة، لكنه قال إنه من السابق لأوانه تحديد حجم التعويض الذي ستوافق طهران على دفعه.