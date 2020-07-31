اخبار العالم

أوكرانيا مستعدة للجوء للمحاكم الدولية إذا أخفقت محادثات الطائرة مع إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا مستعدة للجوء للمحاكم الدولية إذا أخفقت محادثات الطائرة مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة للذهاب إلى المحاكم الدولية إذا فشلت مفاوضاتها مع إيران بشأن إسقاط طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

وقال كوليبا إن الجولة الأولى من المحادثات بين أوكرانيا وإيران بشأن التعويضات عقدت أمس الخميس في كييف وكانت بناءة، لكنه قال إنه من السابق لأوانه تحديد حجم التعويض الذي ستوافق طهران على دفعه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا مستعدة للجوء للمحاكم الدولية إذا أخفقت محادثات الطائرة مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا