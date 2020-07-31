شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا مستعدة للجوء للمحاكم الدولية إذا أخفقت محادثات الطائرة مع إيران والان نبدء بالتفاصيل
وقال كوليبا إن الجولة الأولى من المحادثات بين أوكرانيا وإيران بشأن التعويضات عقدت أمس الخميس في كييف وكانت بناءة، لكنه قال إنه من السابق لأوانه تحديد حجم التعويض الذي ستوافق طهران على دفعه.
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