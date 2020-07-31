شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء محطة قطار رئيسية في ألمانيا عقب دلائل على حريق متعمد والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك دلائل على حدوث حريق متعمد، مضيفا أن يتعين على كافة المسافرين مغادرة مبنى المحطة.
وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن القطارات لا تزال تمر عبر المحطة، لكن دون توقف.
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