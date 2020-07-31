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إخلاء محطة قطار رئيسية في ألمانيا عقب دلائل على حريق متعمد

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أخلت السلطات الألمانية صباح اليوم الجمعة محطة القطار الرئيسية في مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك دلائل على حدوث حريق متعمد، مضيفا أن يتعين على كافة المسافرين مغادرة مبنى المحطة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن القطارات لا تزال تمر عبر المحطة، لكن دون توقف.

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