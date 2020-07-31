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خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

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بواسطة «المجلة» 0 تبليغ

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غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس)، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

وكان خادم الحرمين الشريفين أجرى الأسبوع الماضي، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، وقد تكللت بالنجاح.

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