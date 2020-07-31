هونج كونج تؤجل الانتخابات التشريعية لمدة عام بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هونج كونج، اليوم الجمعة، تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج إنه سيتم تأجيل انتخابات المجلس التشريعي للمدينة التي كانت مقررة في السادس من سبتمبر أيلول لمدة عام بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس الذي اجتاح العالم.

وقالت لام‭ ‬للصحفيين إن الانتخابات ستجري في الخامس من سبتمبر أيلول 2021 وإن القرار كان أصعب قرار تتخذه منذ سبعة أشهر.

وأكدت أن القرار يهدف إلى حماية صحة الناس.

Advertisements

وكان من المفترض أن تكون الانتخابات هي أول تصويت رسمي في المستعمرة البريطانية السابقة منذ فرضت بكين قانونا أمنيا جديدا في أواخر يونيو /حزيران الماضي واجه انتقادات من المعارضة في المدينة.

وعادت هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997 بموجب تعهد بتمتعها بالحكم الذاتي.

وسجلت هونج كونج أكثر من 3000 حالة إصابة بكورونا منذ يناير/ كانون الثاني، وهو أقل بكثير من المدن الكبرى الأخرى في العالم.