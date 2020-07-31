بولندا تكشف نية الولايات المتحدة نشر ألف جندي على أرضها

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستنشر ألف جندي على الأقل في بلاده، وستشرف على القوات في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعدما أعلنت الولايات المتحدة سحب قسم كبير من جنودها من ألمانيا.



وأفاد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأربعاء الماضي، بأن البنتاجون سيعيد 6400 عسكري من ألمانيا، وسينقل نحو 5600 إلى دول أخرى في حلف الأطلسي بينها إيطاليا وبلجيكا.

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ولفت وزير الدفاع البولندي إلى أن بلاده "ستكون المركز الأهم للقوات البرية (الأمريكية) في منطقتنا"، مشيرا إلى أن وارسو وواشنطن أبرمتا اتفاقا للتعاون العسكري.

وكان إسبر شدد على أن هذه الخطوة جزء من خطة أوسع لإعادة نشر القوات الأمريكية حول العالم للتعامل بشكل أفضل مع التهديدات الرئيسية.

ومنذ 2017، يتزايد التوتر بين برلين وواشنطن على خلفية إصرار الثانية على التزام الأولى باتفاق أعضاء حلف الناتو في 2014، الذي ينص على رفع الدول الأعضاء مساهمتها المالية في ميزانية الحلف إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024.