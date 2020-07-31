اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك



لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أن بلاده "ستجمّد" رفع تدابير الإغلاق لمدة أسبوعين على أقل تقدير بعد ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19. وأفاد جونسون "قلت إن خطتنا لإعادة فتح المجتمع والاقتصاد مشروطة... وأننا لن نتردد في تجميدها إذا لزم الأمر. تقييمنا هو أنه علينا حاليا الضغط على دواسة الفرامل". مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: بريطانيا تجمّد رفع تدابير الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.