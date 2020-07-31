بولندا تعلن نشر ألف جندي أميركي على أراضيها

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قالت وارسو إن واشنطن قررت نشر ألف جندي أميركي في الأراضي البولندية، وسيكون هناك قيادة أميركية في بولندا، وهذا جزء من أكبر لإعادة نشر القوات الأميركية في العالم.

وارسو: أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك الجمعة أن واشنطن ستنشر ألف جندي على الأقل في بولندا وستشرف على القوات في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، بعدما أعلنت الولايات المتحدة سحب قسم كبير من جنودها من ألمانيا.

بولندا: واشنطن تنشر قواتها في وارسو

وأفاد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأربعاء أن البنتاغون سيعيد 6400 عسكري من ألمانيا وسينقل نحو 5600 إلى دول أخرى في حلف الأطلسي بينها إيطاليا وبلجيكا.

وقال بلاشزاك لإذاعة "يدينكا" العامة: "سيتم نشر ألف جندي جديد على الأقل في بلدنا، وستكون لدينا قيادة أميركية في بولندا. ستشرف هذه القيادة على الجنود المنتشرين في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي".

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تابع: "ستكون المركز الأهم للقوات البرية في منطقتنا"، مشيرا إلى أن وارسو وواشنطن أبرمتا اتفاقا للتعاون العسكري.

وأكد وزير الدفاع البولندي: "سنوقع قريبا اتفاقا نهائيا مع الأميركيين".

ومن شأن الانسحاب الأميركي أن يخفض عدد العسكريين في ألمانيا إلى نحو 24 ألفا.

وشدد إسبر على أن الخطوة جزء من خطة أوسع لإعادة نشر القوات الأميركية حول العالم للتعامل بشكل أفضل مع التهديدات الرئيسية التي تشكلها روسيا والصين.