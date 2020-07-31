هونغ كونغ ترجئ انتخابات سبتمبر بسبب كورونا

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هونغ كونغ: أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الجمعة إرجاء الانتخابات التشرييعية التي كانت مقررة في سبتمبر بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في قرار يمكن أن يؤجج غضب معسكر المطالبين بالديموقراطية.

وقالت لام أمام البرلمان "أعلن اليوم أصعب قرار اتخذته في الأشهر السبعة الأخيرة (...) وهو تأجيل انتخابات المجلس التشريعي" برلمان المدينة.

وأكدت الصين الجمعة أنها تؤيد قرار هونغ كونغ تأجيل الانتخابات التشريعية مدة عام جرّاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في خطوة أثارت حفيظة الناشطين المدافعين عن الديموقراطية. وأفاد بيان مقتضب صدر عن مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني أن تأجيل الانتخابات "ضروري للغاية ومنطقي وقانوني. تتفهم الحكومة المركزية (القرار) بشكل كامل وتدعمه".

