شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": هيئة تعليم الكبار شهدت تطور ملحوظ فى خطتها للقضاء على الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمىة بمجلس النواب، إن اللجنة تتطلع لخفض معدلات الأمية فى مصر بسنوات قليلة خلال الفترة القادمة من خلال خطة منهجية موضوعة ستعمل على التنسيق بشأنها مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية .

ونوه رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن اللجنة كانت قد طالبت بضرورة إعادة هيكلة هيئة تعليم الكبار واستغلال كافة الإمكانيات المسخرة لديها واستثمارها، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت فى إعادة تجديد المركز الإقليمى لتعليم الكبار فى سرس الليان، وغيره من المراكز القومية بالمحافظات وعمل بروتوكلات تعاون مع جهات آخرى لتوسيع دائرة المستفيدين وخفض معدل الأمية .

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أن الهيئة أصبحت أكثر فاعلية فى العمل من أجل تقليل معدل الأمية فى مصر، موضحا أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعه خطة عمل هيئة تعليم الكبار وآليات تنفيذ مستهدف التخلص من الأمية الهجائية .

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وأضاف "هاشم " أن تكون المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلا أمية والتى تعهد إليها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، أن تحدث نقلة وتغير جذرى فى معدلات الأمية فى مصر.

واعتبر "هاشم " أن الاستفادة من المكلفات بالخدمة العامة ضمن هيئة التدريس ستحدث نتائج غير متوقعه وتسهم فى خفض الأمية فى عدد قليل من السنوات من خلال مشروع مستهدف لتكون مصر خالية من الأمية، مقترحا الاستعانة بشباب الجامعات ممن يقبلون التطوع فى توسيع دائرة المستفيدين .

وتنطلق المبادرة فى القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تنفذ المرحلة الأولى فى 143 قرية ضمن 11 محافظة، وتستهدف القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتى تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 سنة حتى 35 سنة على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقى العلم، على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأى دارس إلا ببطاقة الرقم القومى، وأن الهيئة وضعت منهجية تدريس تخدم منظومة وأهداف برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الدعم الفنى اللازم لكل عناصر العملية التعليمية وتوفير مستلزمات العملية التعليمية.