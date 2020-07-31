شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور السادات عن انتخابات الشيوخ: كلنا إيد واحدة بقائمة وطنية لمصلحة الوطن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لا توجد ثورة بدون إصلاح، متابعا:" الإصلاح وحده غير كافى لبناء وطن أو النهوض بالشعب، لابد أن يكون هذا الإصلاح مصحوب بالتنمية، والإصلاح والتنمية مبدأين أساسيين لبناء أي وطن على قواعد سليمة مصحوبين بالعدل والمساواة".

وأضاف السادات فى فيديو بعنوان "إنزل وشارك" لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ، إن الإصلاح والتنمية يتطلبان وقوف الجميع في صف واحد وتحت راية واحدة، تتمثل في مصلحة الوطن والمواطن، موالاة ومعارضه، أغلبية وأقلية، الجميع يحتفظ بأفكاره ويتمسك بمبادئه وفى نفس الوقت يكون الكل واحد، حتى لو كان هناك تحفظات أو اختلافات.

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وتابع:" لازم الشعب كله يكون شايف وفاهم علشان نسن قوانين وتشريعات تكون أكثر فاعلية ودقة لخدمة المواطن، وعلشان كده لسه أمامنا شغل كتير، ولازم الشعب ينتخب ويختار نوابه، كلنا ايد واحده فى تحالف واحد اسمه القائمة الوطنية "من أجل مصر"، أدعوا الجميع لدعم القائمة الوطنية".

يذكر أن القائمة الوطنية من أجل مصر استهلت حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بها لانتخابات مجلس الشيوخ، بفيديو دعائى، بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ، والتأكيد على أن صوت الناخب أمانة لمستقبل مصر.

وكان قد انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.