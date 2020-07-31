توزيع لحوم 10 عجول على محدودي الدخل في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

وزعت جمعية الأورمان، اليوم الجمعة، لحوم 10 عجول بقري، على الأسر المستحقة داخل ٩ قرى محافظة البحيرة.

والقرى التي جرى التوزيع بها هي كفر زيادة بكوم حمادة، والنجيلي بأبوالمطامير، والروضة وحيدر بكفر الدوار، وفيشا بالمحمودية، وزاوية غزال والحبشي بدمنهور، ودير أمس بأبوحمص وقرية معنية بإيتاي البارود.

وصرح عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، أنه جرى اختيار الأضاحي بعناية، وفقًا للأحكام الشرعية للأضحية، وأن عملية الذبح نفذت داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة تحت إشراف الطب البيطري.