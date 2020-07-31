"مايغلاش عليك".. تفاصيل عمولة وتقسيط الشراء عبر الهاتف بالبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري خفض نسبة عمولة تقسيط حركات المشتريات عبر الهاتف لحاملي البطاقات الائتمانية بداية من 3 شهور حتى 3 سنوات، بهدف دعم خطط الدولة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي في مبادرة مايغلاش عليك.

وكان كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على القرض الشخصي (النقدي)، مع إلغاء المصاريف الإدارية نهائيًا عليه، وأيضا خفض الفائدة 3% على التقسيط من خلال بطاقات الائتمان، بمناسبة إطلاق مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك المحلي.

وأشار البنك في خطاب موجه للفروع الأربعاء المضي، حصل الخليج 365 على نسخة منه، إلى أن خفض نسبة العمولة على تقسيط المشتريات يتماشى مع أهداف البنك الأهلي في دعم الاقتصاد القومي، وزيادة حصتها السوقية في مجال بطاقات الائتمان بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات.

وأوضح البنك أن تفعيل قرار خفض العمولة يبدأ اليوم من تاريخ صدور القرار حتى نهاية أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة إخطار العملاء في حال اتصالهم بخدمة الكول سنتر على رقم 19623 وإفادتهم بالتعديلات الجديدة.

وأعلن البنك نسبة العمولة بعد الخفض كالاتي:

فترة 3 شهور: نسبة العمولة 2.61%

فترة 6 شهور: نسبة العمولة 4.5%

فترة 9 شهور: نسبة العمولة 6.35%

Advertisements

فترة 10 شهور: نسبة العمولة 6.96%

فترة 12 شهرا: نسبة العمولة: 8.15%

فترة 18 شهر: نسبة العمولة 11.62%

فترة عامين: 14.90%

فترة عامين ونصف: 18.02%

فترة 3 سنوات: 20.99%

وأطلقت الحكومة يوم الأحد الماضي مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار بالتعاون مع 4 بنوك الأهلي المصري، ومصر والقاهرة، والتجاري الدولي، بالإضافة إلى بنك ناصر.

وتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عدد من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.