بالأسماء.. إصابة 5 طلاب في حادث تصادم بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 طلاب، اليوم الجمعة، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود كهرباء على طريق أبوتشت الغربي، بقرية كوم يعقوب، شمال محافظة قنا، وتحركت سيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور بدوي السعيد، مدير هيئة الإسعاف بإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي في عمود كهربائي بقرية كوم يعقوب في أبوتشت.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي حسين محمود حسين 12 عامًا، ومحمد خالد حميد 14 عامًا، وحسن بهيج محبة، 17 عامًا، ومحمد رمضان عبيد ، 17 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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