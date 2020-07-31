محافظ الإسكندرية: تحصيل غرامات مالية من مخالفات شوادر الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه جرى شن العديد من الحملات على شوادر بيع الخراف والذبح، بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحصيل العديد من الغرامات المالية.

وأكد المحافظ في تصريحات له اليوم الجمعة، استمرار الحملات طوال أيام العيد لمتابعة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وعدم السماح بالذبح في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد الشريف، تكثيف الحملات بكافة الأجهزة، وفتح غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ٢٤ ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات.

وأكد الشريف على مسؤولي السياحة والمصايف، والأحياء، بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واستمرار تكثيف الحملات اليومية على مدار الـ٢٤ ساعة لمنع أية تجمعات بها.

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