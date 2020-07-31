حاكم فيينا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

أعرب حاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج عن خالص تهنئته إلى مسلمي النمسا والعالم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك .

وقال لودفيج في رسالة تهنئة اليوم الجمعة "نتقدم بخالص التهنئة بعيد الأضحى وهو أكبر الأعياد الإسلامية، وأتمنى لكل مسلمي النمسا عيدا رائعا مليئا بالسلام والصحة والخير ". "نتقدم بخالص التهنئة بعيد الأضحى وهو أكبر الأعياد الإسلامية، وأتمنى لكل مسلمي النمسا عيدا رائعا مليئا بالسلام والصحة والخير ".

وأضاف أن العيد هذا العام يأتي وسط صراع العالم مع وباء كورونا، مشيرا إلى أن الاحتفال بالعيد يكون في القلب أكثر من المكان، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على المسافات، متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية .

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