الحكومة الإيرانية تعلن حظر دخول الأجانب وسط موجة ثانية لكورونا

أعلنت الحكومة الإيرانية أنه سيتم منع السياح الأجانب من دخول إيران ابتداء من غد السبت، إثر الارتفاع المسجل مؤخرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة بأن لن يتم السماح بالتقدم للحصول على تأشيرةدخول إلا للأجانب الذين لديهم غرض محدد لدخول البلاد، مثل العمل.
واعتبارا من غد السبت، سيتعين عليهم تقديم شهادة باختبار بنتيجة سلبية لفيروس كورونا من مؤسسة معترف بها دوليا في
وذكرت وكالة أنباء "إسنا"، نقلا عن بيان صحفي صادر عن سلطات الهجرة أن شهادة الاختبار يجب أن تكون باللغة الإنجليزية وألا يكون قد مر عليها أكثر من 96 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد حالات الوفاة الحالي إلى 16569.
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