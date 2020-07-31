وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعرب العاهل السعودي في كلمته التي ألقاها وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، عن ثقته في أن يتفهم المسلمون الإجراءات التي تم اتخاذها هذه السنة بسبب تفشي وباء كورونا.
وأوضح الملك سلمان في كلمته أن "من أهم مقاصد شريعتنا السمحة حفظ النفس الإنسانية، وحمايتها من الضرر، وتجنيبها الخطر، ومع التفشي الواسع للجائحة، وتأكيد خطورتها على البشر، فقد اقتصر الحج
كما هنأ العاهل السعودي المسلمين بعيد الأضحى، "داعيا الرحمن الرحيم جلت قدرته أن يرفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن يكون هذا العيد أولى بشائر الخير بانحسار جائحة كورونا المستجد، ثم زوالها وآثارها".
وقال: "إن إقامة شعيرة الحج في ظل هذا الوباء، وإن اقتضت تقليص أعداد حجاج بيت الله الحرام، إلا أنها أوجبت على الأجهزة الرسمية المختلفة جهودا مضاعفة، بالإضافة إلى واجب كل عام بالإشراف والاطمئنان المباشر على سير الحج وسلامة الحجاج وراحتهم، وهو العمل على تطبيق أقصى الاشتراطات الصحية للتعامل مع جائحة كورونا ومنها الحرص على التباعد الاجتماعي، وأدعو الله مخلصًا أن يجزي خيرا كل من ساهم في مجهودات الحج، وخدمة الحجاج".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يوجه كلمة للمسلمين ويعرب عن ثقته في تفهمهم لإجراءات الحج الاستثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.