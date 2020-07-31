الرئيس الافغاني يأمر بالإفراج عن 500 سجين من طالبان خلال هدنة عيد الأضحى

أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني بالإفراج عن 500 من سجناء طالبان، في خطوة لتمهيد الطريق لمفاوضات سلام مباشرة مع الحركة المسلحة، مؤكدا قوة موقف الحكومة الأفغانية في الحرب والسلم على حد سواء وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال غني مخاطبا الأمة بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - "إنه لإظهار حسن النية وتسريع محادثات السلام سنفرج عن 500 من سجناء طالبان ردا على إعلان وقف إطلاق النار لثلاثة أيام الذي صدر عن الحركة، موضحا أن إطلاقسراح هؤلاء يشكل استكمالا لتعهد الحكومة الإفراج عن خمسة آلاف من عناصر طالبان بموجب اتفاق وقعته الحركة مع واشنطن".
وأضاف "أن السجناء الـ 500 ليسوا جزءا من القائمة التي قدمتها طالبان للحكومة الأفغانية، وستفرج السلطات عن هؤلاء السجناء في غضون الأيام الأربعة المقبلة".
وتابع قائلا "لا أملك حق اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن هؤلاء السجناء الـ400 الذين تطالب طالبان بإطلاق سراحهم والمتهمين بارتكاب جرائم خطيرة"، مضيفا أن مجلس ممثلي القبائل الأفغانية (لويا جيرجا) سيقرر مصيرهم.
وقال" دعوت طالبان مرارا لبدء محادثات مع فريق التفاوض لجمهورية أفغانستان في أقرب وقت ممكن، وستتخذ القرارات بشأن باقي السجناء خلال المفاوضات".
ولفت إلى أن جائحة كورونا ما تزال تمثل تهديدًا، لذلك يجب على الناس الالتزام بالإرشادات الصحية خلال العيد.
وتعهد الرئيس الأفغاني بمحاربة الفساد المستشري في المناصب العامة وتعزيز الأمن في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكملت فيه طالبان أيضًا الإفراج عن الألف سجين مطلوب في اتفاقية السلام الموقعة مع واشنطن.
وقال متحدث باسم الحركة سهيل شاهين، في تغريدة على (تويتر) إنهم أفرجوا عن 82 سجينا أمس، وبذلك يصل العدد الإجمالي الذي أفرجت عنه طالبان إلى 1005.
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