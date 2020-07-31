الرئيس الافغاني يأمر بالإفراج عن 500 سجين من طالبان خلال هدنة عيد الأضحى

أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني بالإفراج عن 500 من سجناء طالبان، في خطوة لتمهيد الطريق لمفاوضات سلام مباشرة مع الحركة المسلحة، مؤكدا قوة موقف الحكومة الأفغانية في الحرب والسلم على حد سواء وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال غني مخاطبا الأمة بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - "إنه لإظهار حسن النية وتسريع محادثات السلام سنفرج عن 500 من سجناء طالبان ردا على إعلان وقف إطلاق النار لثلاثة أيام الذي صدر عن الحركة، موضحا أن إطلاق