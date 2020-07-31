كوريا الجنوبية تخصص 5 ملايين دولار لمساعدة الدول النامية في مكافحة كورونا

تعهدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بتخصيص 15ر5 مليون دولار عبر البنك الدولي إلى ست دول نامية تكافح جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وذكرت وزارة المالية في بيان أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تقدم سول هذا التمويل من خلال صندوق الشراكة بين كوريا ومجموعة البنك الدولي.

وقالت إنه من المتوقع أن يساعد الصندوق الدول النامية على تحسين البنى التحتية الرقمية لهذه الدول للتعامل بشكل أفضل مع تفشي الفيروس وتعزيز الإنتاجية في صناعاتها الزراعية.

وفي الشهر الماضي، وافقت وزارة المالية الكورية الجنوبية على تقديم مساعدات الرعاية الصحية بقيمة 5ر75 مليون دولار لـ 13 دولة لمكافحة الوباء بشكل أفضل.

وجاءت هذه الموافقة في إطار خطط الدولة لتقديم أكثر من 400 مليون دولار في شكل قروض ومنح للدول النامية هذا العام لمساعدتها على تنفيذ مشاريع صحية ضد

وعلى الصعيد العالمي، أصيب أكثر من 17 مليون شخص بفيروس كورونا وتوفى أكثر من 670 ألف شخص، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. الدولي.وقالت إنه من المتوقع أن يساعد الصندوق الدول النامية على تحسين البنى التحتية الرقمية لهذه الدول للتعامل بشكل أفضل مع تفشي الفيروس وتعزيز الإنتاجية في صناعاتها الزراعية.وفي الشهر الماضي، وافقت وزارة المالية الكورية الجنوبية على تقديم مساعدات الرعاية الصحية بقيمة 5ر75 مليون دولار لـ 13 دولة لمكافحة الوباء بشكل أفضل.وجاءت هذه الموافقة في إطار خطط الدولة لتقديم أكثر من 400 مليون دولار في شكل قروض ومنح للدول النامية هذا العام لمساعدتها على تنفيذ مشاريع صحية ضد فيروس كورونا المستجد وعلى الصعيد العالمي، أصيب أكثر من 17 مليون شخص بفيروس كورونا وتوفى أكثر من 670 ألف شخص، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

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