كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكرملين يطالب بإطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في بيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الكرملين، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في بيلاروسيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، علق الكرملين، على اعتقال بيلاروسيا مواطنين روس، قائلًا، إنه ليس لديه علم بأي نشاط غير قانوني قامت به مجموعة من المرتزقة الروس المزعومين الذين احتجزتهم بيلاروسيا للاشتباه في التخطيط لشن هجوم عنيف في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو تريد تفسيرًا شاملًا من بيلاروسيا بشأن اعتقالهم وتأمل في أن يتم احترام حقوقهم بالكامل، كما أوردت وكالة "رويترز".

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وأضاف "بيسكوف": "ليس لدينا معلومات عن أي نشاط غير قانوني قام به هؤلاء. نأمل أن نتلقى معلومات تسمح لنا بفرز ذلك".

وقالت بيلاروسيا، في وقت سابق اليوم الخميس، إنها تشتبه في قيام المجموعة بالتآمر "لأعمال إرهابية" قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس واستدعت السفير الروسي، اليوم الخميس لتوضيح ذلك.

وفتحت السلطات في بيلاروسيا تحقيقًا، اليوم الخميس، في "التخطيط للأعمال الإرهابية" من قبل مرتزقة روس، وقالت، إن بعض الرجال الذين تم اعتقالهم اعترفوا بالفعل بمحاولة تدبير ثورة.