كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على صاروخ معد للإطلاق بمنطقة جبور الشعارة في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، العثور على صاروخ معد للإطلاق بمنطقة جبور الشعارة في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتشهد المنطقة الخضراء ومحيط مطار بغداد بين فترة وأخرى سقوط صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون.

Advertisements

هذا وسقطت يوم الخميس الماضي، 4 صواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد؛ حيث مقر السفارة الأمريكية.

وتمثل هذه الصواريخ امتداداً لسلسلة من القذائف التي تم إطلاقها على بغداد، وتحديداً المنطقة الخضراء التي تضم أهم مقار البعثات الدبوماسية ومن بينها السفارة الأمريكية.