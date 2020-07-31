كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى جراء اصطدام حافلة مع شاحنة في القرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في جمهورية القرم، اليوم الجمعة، مقتل 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في حادث اصطدام شاحنة مع حافلة لنقل الركاب، في شبه الحزيرة.

ووقع الحادث، في حوالي الساعة 5.51 من صباح اليوم بتوقيت موسكو، في منطقة بيلوغورسك بالقرب من قرية روساكوفكا.

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ووفقًا لمديرية الطوارئ في القرم، اصطدمت حافلة نقل ركاب صغيرة من طراز "مرسيدس سبرينتر"، بشاحنة كاماز مع مقطورة كانت متوقفة على حافة الطريق.

وكشفت السلطات في القرم، أن سبب الحادث يعود إلى أن سائق الحافلة الصغيرة استسلم للنوم أثناء القيادة.

ويعمل في مكان الحادث، أكثر من 30 عنصرا من رجال الإنقاذ و 16 قطعة من المعدات، وكذلك ستة فرق إسعاف.