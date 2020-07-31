كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجيل 5482 إصابة و161 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، 5482 إصابة و161 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5509 إصابة و129 وفاة في إحصائية الخميس.

ووفقًا لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 839981، منها 13963 حالة وفاة.

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وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، تماثل 8755 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين إلى 638410، لتبقى هناك 187608 حالات نشطة.

وقد أفاد التقرير، بأن 25,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.