الديوان الملكي: الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بدون خطبة كسائر أفراد شعبه

للمرة الثانية بعد عيد الفطر، أدى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى في ظروف خاصة.
وأكد بلاغ للديوان الملكي أن الملك و”احتراما منه للتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد أبى إلا أن يؤدي صلاة العيد بدون خطبة كسائر أفراد شعبه الوفي”.
وكانت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، المرتقب يوم غد.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن الاحتراز من عدوى وباء “كوفيد-19” لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت.
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