أكدت التحاليل المخبرية اليوم الجمعة، بطنجة، إصابة 90 شخصا بفيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الإصابات الجديدة تتوزع على 13 مستخدما بـ “مرجان”، وسوكو ألطو، وممرضتين بمستشفى محمد الخامس، ومصحة مسنانة، وتقني في كل من قناة “ميدي1″، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وعامل بميناء طنجة المدينة، و4 عمال بمصنع الأجبان.
وأضاف المصدر ذاته أن بين الإصابات 4 مستخدمين في مختبر للتحاليل، وأشخاص مخالطين.
وتتوزع الحالات الجديدة على مناطق طنجة المدينة، وبوخالف، والسواني، ومغوغة، والجيراري، والمرس.
كانت هذه تفاصيل خبر تقنيان بـ”ميدي1″ والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومستخدمان بمرجان..90 إصابة جديدة بـ”كورونا” يوم العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.