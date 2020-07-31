‎ تقنيان بـ”ميدي1″ والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومستخدمان بمرجان..90 إصابة جديدة بـ”كورونا” يوم العيد

أكدت التحاليل المخبرية اليوم الجمعة، بطنجة، إصابة 90 شخصا بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الإصابات الجديدة تتوزع على 13 مستخدما بـ “مرجان”، وسوكو ألطو، وممرضتين بمستشفى محمد الخامس، ومصحة مسنانة، وتقني في كل من قناة “ميدي1″، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وعامل بميناء طنجة المدينة، و4 عمال بمصنع الأجبان.

وأضاف المصدر ذاته أن بين الإصابات 4 مستخدمين في مختبر للتحاليل، وأشخاص مخالطين.

وتتوزع الحالات الجديدة على مناطق طنجة المدينة، وبوخالف، والسواني، ومغوغة، والجيراري، والمرس.