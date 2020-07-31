إيران: الانفجار في نطنز من عناصر داخلية يتعذر الافصاح عنها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، إن التحقيقات أظهرت أن مصدر الانفجار في مفاعل نطنز النووي "كان في الغالب من عناصر داخلية ولا يمكن الإفصاح عنها الآن".
وشدد على أن التحقيقات تشير إلى أنه ليس هناك احتمالية الهجوم عبر الطائرات بدون طيار والصواريخ والقنابل والقذائف.
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