شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إسبانيا تتخطى 285 ألف .. وإيطاليا 247 ألف والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و443 وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن .
وبلغ إجمالي عدد حالات فيروس كورونا المؤكدة في إيطاليا 247 ألفا و 158 حالة وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35 ألفا و 132 حالة وفاة، في حين تعافى 199 ألفا و 796 من كوفيد- .19 ومر 26 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.
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