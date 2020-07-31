شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر: قراصنة يخترقون حسابات موظفين حكوميين والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شركة تويتر عن إن قراصنة استهدفوا موظفين في هجوم تصيد احتيالي عبر الهاتف، مما سمح لهم بتنفيذ اختراق واسع النطاق في 15 يونيو الماضي. وكان أحد الحسابات التي تم الوصول إليها من خلال الرسائل المباشرة هو حساب "مسؤول منتخب" في هولندا.

يشار إلى أن مفهوم التصيد الاحتيالي هو إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إجراء مكالمات هاتفية ظاهريا من مرسل معروف أو موثوق به، بهدف إقناع الضحايا بالكشف عن المعلومات.

وقالت الشركة إن القراصنة استخدموا بيانات اعتماد موظفين للوصول إلى 130 حسابا ووصلوا بشكل مباشر إلى 36رسالة، وتمكنوا من تنزيل بيانات تويتر من سبعة.