شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر: قراصنة يخترقون حسابات موظفين حكوميين والان نبدء بالتفاصيل
يشار إلى أن مفهوم التصيد الاحتيالي هو إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إجراء مكالمات هاتفية ظاهريا من مرسل معروف أو موثوق به، بهدف إقناع الضحايا بالكشف عن المعلومات.
وقالت الشركة إن القراصنة استخدموا بيانات اعتماد موظفين للوصول إلى 130 حسابا ووصلوا بشكل مباشر إلى 36رسالة، وتمكنوا من تنزيل بيانات تويتر من سبعة.
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