ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل

2020-07-31 | 12:00
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أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لموسم 2019/2020، عن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد 2020/2021.
النادي الملكي كشف عن القميص الأساسي والاحتياطي، الذي تنتجه شركة "أدايداس" للأدوات الرياضية.
القميص الأساسي لـ ريال مدريد، جاء باللون الأبيض المعروف للوس بلانكوس، وعلى جانبي القميص "خطوط زهري"، أمام القميص الثاني جاء باللون الزهري وبه خطوط زرقاء.
وتصدر، مُهاجم فريق ريال مدريد، كريم بنزيما، صور الإعلان عن القميص الجديد.
القميص الأساسي لـ ريال مدريد، جاء باللون الأبيض المعروف للوس بلانكوس، وعلى جانبي القميص "خطوط زهري"، أمام القميص الثاني جاء باللون الزهري وبه خطوط زرقاء.
وتصدر، مُهاجم فريق ريال مدريد، كريم بنزيما، صور الإعلان عن القميص الجديد.
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