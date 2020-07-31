ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل

رياضة 2020-07-31 | 12:00 2,654 مشاهدة

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لموسم 2019/2020، عن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد 2020/2021. النادي الملكي كشف عن القميص الأساسي والاحتياطي، الذي تنتجه شركة "أدايداس" للأدوات الرياضية القميص الأساسي لـ ريال مدريد، جاء باللون الأبيض المعروف للوس بلانكوس، وعلى جانبي القميص "خطوط زهري"، أمام القميص الثاني جاء باللون الزهري وبه خطوط زرقاء.



وتصدر، مُهاجم فريق ريال مدريد، كريم بنزيما، صور الإعلان عن القميص الجديد. وتصدر، مُهاجم فريق ريال مدريد، كريم بنزيما، صور الإعلان عن القميص الجديد.

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