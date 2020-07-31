الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة. وقال السيسي:" يطيب لي أن أتقدم إلى شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة داعيا الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة.

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