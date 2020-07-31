السيسي يهنئ السعودية علي نجاح تنظيم الحج في الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علي التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استتثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، الامر الذي عكس مدي قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها علي تحمل تلك المسؤولية المقدسة باقامة كبري الشعائر الاسلامية ولتمكين المسلمين باداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق اجراءات احترازية حرصت علي تحقيق اعلي معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

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