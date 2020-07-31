أبو شقة: انضمام الوفد للقائمة الوطنية عن قناعة كاملة وندعو الجميع لدعمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه على مدار سنوات طويلة تناهز 100 عام، كان حزب الوفد هو حزب المصريين جميعا لا يفرق بين مسلم ومسيحي بين غنى وفقير، ورغم ما قيل إنه حزب البشوات إلا انه كان يفخر بأنه حزب الجلاليب الزرقاء، ورغم أنه كان يمثل المعارضة إلا أنه كان يمثل المعارضة الوطنية.

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وأضاف أبو شقة، في فيديو لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، أن المعارضة التي يمثلها الحزب هي المعارضة الوطنية بمفهومها الذى يقوم على جناحين، الأول المعارضة الموضوعية، وثانيا المعارضة البناءة.

وأكد رئيس الوفد، أن الحزب يقف ويؤيد المشروع الوطني الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثه، يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، قائلا:" كنا أمام ائتلاف يضم 11 حزباً، يضم التيار الليبرالى يمثله حزب الوفد، الوسط، تيار اليمين، وعندما انضم حزب الوفد لهذا الائتلاف انضم عن قناعة كاملة، لأن ذلك هو الطريق الأمثل لتفعيل المادة 5 من الدستور، ومن أجل ذلك ندعم هذه القائمة الوطنية، وندعو الجميع لدعمها".

يذكر أنه انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.