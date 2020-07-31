شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تضرب إعلام الإخوان فى قطر وتركيا.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخواني السابق، والخبير في الشئون الحركات الإرهابية، إن الأزمات الداخلية التي تشهدها شاشات الإخوان والجزيرة القطرية، تكشف عن فشل وسائل الإعلام، في كل مخططاتها الإرهابية التي واصلتها خلال الأيام الماضية، والتي تبين أن تلك الشاشات الإعلامية الداعمة للإخوان فشلت في كل ما تريد أن تسعى إليه من دعم للإرهاب وتوفير الغطاء الإعلامي لهم، وأنهم أصبحوا مكشوفين أمام شعوب العالم.

وأضاف القيادى الإخواني السابق في تصريح لـ"الخليج 365" أن جميع شعوب العالم أصبح يعلم تلك المخططات التي تسعى لها هذه القنوات والمنابر الإعلامية التي تعتمد على تشويه صور الدول المستقرة، وتوفير الدعم الكاملة للإرهاب والدول الداعمة له، إضافة إلى جعل هذه القنوات ملاذ آمن لجماعات الإرهاب لترويج أفكارهم الإرهاب لتجنيد الشباب، وكسب عواطف الشعوب، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، والنتيجة كانت واضحة خلال الفترة الماضية، ما بين غلق بعد المنابر، والاستغناء عن العديد من العاملين في شاشة الجزيرة وقنوات الإخوان في تركيا.

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تعرضت المنظومة الإعلامية القطرية، لأزمة حادة تكشفت نتائجها خلال الأيام الماضية، بعد أن اضطرت لتسريح جانب كبير من العمالة فى قناة الجزيرة، كما اضطرت لإغلاق جريدة العرب، وتسريح جميع العاملين فيها، والاكتفاء بالموقع الإلكترونى فقط.