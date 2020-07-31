طقس يوم العيد.. جو بارد بالأطلس وحار بالجنوب وسوس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة ببروز خلايا رعدية وهبات قوية تحت الرعد مع احتمال برد محليا بالأطلس ونواحيه المجاورة، والريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وستكون الأجواء حارة بسوس والجنوب والجنوب-الشرقي والسايس والمنطقة الشرقية والسهول غرب الأطلس، مع تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل بالصباح والليل، في حين ستبقى الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 23 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، وسوس، وداخل منطقة الشياضمة، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول تادلة والرحامنة، وستكون ما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 43 و46 در جة بسهول تادلة، الرحامنة، شرق الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي وداخ منطقة سوس، وما بين 40 و45 درجة بالسايس، واد ملوية، هضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و39 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وستكون ما بين 26 و33 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.