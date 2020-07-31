القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لحادث طرق وقع على تقاطع شارعي 79 و70 قرب مدينة حيفا، اليوم الجمعة.
وأسفر الحادث الذي وقع بين ثلاث مركبات، نتيجة تجاوز إحداها الإشارة الضوئية الحمراء، عن إصابتين خطيرتين وآخرتين وصفتا بالطفيفة.
وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.
إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 أشخاص في حادث طرق قرب حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.