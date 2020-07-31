إصابة 4 أشخاص في حادث طرق قرب حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لحادث طرق وقع على تقاطع شارعي 79 و70 قرب مدينة حيفا، اليوم الجمعة.

وأسفر الحادث الذي وقع بين ثلاث مركبات، نتيجة تجاوز إحداها الإشارة الضوئية الحمراء، عن إصابتين خطيرتين وآخرتين وصفتا بالطفيفة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.