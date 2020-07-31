شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "إساياس" تتحول إلى إعصار بالقرب من الباهاما والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز الأعاصير الوطنى الأمريكى إن العاصفة إساياس اكتسبت قوة لتصبح إعصارًا بالقرب من جزر الباهاما مما أدى إلى تحذير من إعصار فى الأجزاء الوسطى والجنوبية الشرقية من الجزر.

وقال المركز الذي مقره ميامي إن الإعصار يقع الآن على مسافة 70 ميلاً إلى الاتجاه الشرقي والجنوبي الشرقي من جزيرة جريت إناجوا، محملا برياح تصل أقصى سرعة لها 80 ميلاً.