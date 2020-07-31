وتنشر النساء صورهن بالأبيض والأسود مع هاشتاغ، "Challenge Accepted" و"women supporting women" أي النساء يدعمن النساء. وقامت العارضة من أصل مغربي - مصري، إيمان همام، المشاركة بصورتها معلقة، دعم النساء للنساء هو شيء جميل.





وشاركت كل من النجمات الأجنبيات، كيري واشنطن وسيارا وجينيفر أنيستون وهالي بيري وتريسي إليس روس وإيفا لونغوريا وديمي لوفاتو وناتالي بورتمان صورهن كنوع من قبول التحدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: عارضات أزياء ونجمات يشاركن في تحد لدعم المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.