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يويفا يحسم مكان إقامة مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

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2020-07-31 | 11:06

يويفا يحسم مكان إقامة مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشكل رسمي، موقفه من إقامة مباراة الإسباني ونابولي الإيطالي بدور الـ16 في ، على ملعب "كامب نو"، بسبب تفشي جائحة "كوفيد - 19" في كتالونيا.
ومن المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 8 اب المقبل على ملعب "كامب نو" بإياب دور الستة عشر.

وكانت هناك بعض المخاوف من طرف الاتحاد الأوروبي ونادي نابولي بسبب ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في المدينة الكتالونية خلال الأيام القليلة الماضية.


ولكن الاتحاد أكد في بيان رسمي قبل قليل، نشرته شبكة "فوتبول إيطاليا"، أنّ "المباراة ستقام في ملعبها بشكل طبيعي".

وقال يويفا في بيانه: "نحن نُراقب الوضع في كتالونيا، ونحن على اتصال بالسلطات الصحية المحلية المختصة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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