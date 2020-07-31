يويفا يحسم مكان إقامة مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

ومن المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 8 اب المقبل على ملعب "كامب نو" بإياب دور الستة عشر.

وكانت هناك بعض المخاوف من طرف الاتحاد الأوروبي ونادي نابولي بسبب ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في المدينة الكتالونية خلال الأيام القليلة الماضية.



ولكن الاتحاد أكد في بيان رسمي قبل قليل، نشرته شبكة "فوتبول إيطاليا"، أنّ "المباراة ستقام في ملعبها بشكل طبيعي".

وقال يويفا في بيانه: "نحن نُراقب الوضع في كتالونيا، ونحن على اتصال بالسلطات الصحية المحلية المختصة".