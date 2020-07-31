يويفا يحسم مكان إقامة مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

2020-07-31 | 11:06
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشكل رسمي، موقفه من إقامة مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "كامب نو"، بسبب تفشي جائحة كورونا "كوفيد - 19" في كتالونيا.
وكانت هناك بعض المخاوف من طرف الاتحاد الأوروبي ونادي نابولي بسبب ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في المدينة الكتالونية خلال الأيام القليلة الماضية.
ولكن الاتحاد أكد في بيان رسمي قبل قليل، نشرته شبكة "فوتبول إيطاليا"، أنّ "المباراة ستقام في ملعبها بشكل طبيعي".
وقال يويفا في بيانه: "نحن نُراقب الوضع في كتالونيا، ونحن على اتصال بالسلطات الصحية المحلية المختصة".
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